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Летные испытания второго самолета МС-21 начнутся в марте

Экономика и бизнес
7 февраля, 5:18 UTC+3

Первый летный образец самолета на конец января совершил 38 полетов

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СИНГАПУР, 7 февраля. /ТАСС/. Летные испытания второго экземпляра самолета МС-21 начнутся в марте. Об этом журналистам сообщил гендиректор "Гражданских самолетов Сухого" (отвечает за маркетинг МС-21) Александр Рубцов в кулуарах выставки Singapore Airshow 2018.

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"Мы ожидаем, что в марте вторая машина присоединится к программе летных испытаний, летом будет еще одна", - сказал он.

По данным на конец января, первый летный образец МС-21 совершил 38 полетов.

Главным заказчиком новых российских авиалайнеров является крупнейший авиаперевозчик РФ Аэрофлот, подписавший на прошлой неделе контракт на $5 млрд о покупке 50 лайнеров.

Пока контрактов на поставку МС-21 за рубеж нет, но в прошлом году Минпромторг и топ-менеджеры производителя МС-21 - "Объединенной авиастроительной корпорации" - сообщали об интересе к самолету со стороны Индонезии, Саудовской Аравии, Танзании и Ирана.

МС-21 относится к типу наиболее востребованных на мировом рынке судов.

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