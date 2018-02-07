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Вице-премьеры РФ и КНР обсудили торговлю, инвестиции и инфраструктурное сотрудничество

Экономика и бизнес
7 февраля, 5:40 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 7, февраля. /ТАСС

Китай инвестировал в ТОР Дальнего Востока и свободный порт Владивосток $3,5 млрд, сказал Юрий Трутнев

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ХАРБИН /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян в среду провели встречу сопредседателей Российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР.

Заседание состоялось в конференц-зале отеля "Остров солнца" и было посвящено обсуждению текущей ситуации и перспектив двустороннего взаимодействия в области внешней торговли, инвестиций и совместных инфраструктурных проектов. Стороны также наметили план развития межрегиональных контактов на ближайшие годы.

"Китай сегодня является главным внешнеэкономическим партнером по развитию Дальнего Востока России, объем инвестиций в территории опережающего развития, свободный порт Владивосток по уже действующим проектам - $3,5 млрд, в портфеле еще находится около $30 млрд", - отметил российский вице-премьер в беседе со своим китайским коллегой.

Помимо обсуждения торгово-экономической проблематики Трутнев поздравил Ван Яна с избранием членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК). "Я знаю, что планируется Ваш переход на новый пост - очень надеюсь, что и на новой работе Вы найдете возможность уделять внимание развитию сотрудничества с Россией", - подчеркнул полпред президента РФ.

В свою очередь Ван Ян выразил удовлетворение успешным развитием китайско-российских отношений за последние годы, отметив положительную устойчивую тенденцию к дальнейшей оптимизации двусторонних связей в соответствии с договоренностями лидеров двух стран. "Проведение совместных годов межрегионального сотрудничества открывает нам новые возможности для всестороннего углубления контактов между регионами наших стран, - заявил он. - Уверен, что сегодняшняя встреча позволит подвести итоги нашего взаимодействия по развитию российского Дальнего Востока за прошедший год".

В Харбине проходит целая серия мероприятий, посвященных активизации российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и прочих сферах взаимодействия. 6 февраля, перед прибытием Трутнева, в Харбине состоялось заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, на котором также обсуждались итоги и перспективы сотрудничества на уровне регионов России и Китая.

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