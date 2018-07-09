Стоит ли покупать "Яндекс.Станцию" и другие "умные" колонки

"Умные" колонки (смарт-динамики) — на вид обычные акустические системы, которые подключаются к интернету и другим "умным" устройствам по Wi-Fi, Bluetooth или NFC. Кроме динамиков в них встроены процессор и микрофоны. Например, смарт-колонка HomePod работает на чипе Apple A8, как в iPhone 6. Управляется с помощью голосовых команд: в HomePod установлена программа-помощник Siri, а в моделях других компаний — Google Assistant, Bixby или их аналоги. С пользователями смарт-колонки "Яндекс.Станция" разговаривает Алиса — голосовой помощник, встроенный в гаджет. Колонка от "Яндекса" стала первым устройством, поддерживающим русский язык.

Не только ради музыки

Главное назначение "умных" колонок — действительно играть музыку, для этого они обращаются к потоковым музыкальным сервисам вроде Apple Music.

Еще такое устройство можно спрашивать о погоде, пробках, последних новостях, по команде оно поставит будильник, закажет еду, прочитает вслух электронное письмо, отправит сообщение другу, расскажет ребенку сказку, а взрослым — шутку.

На самые популярные колонки — Amazon Echo и Google Home — еще можно установить и что-то вроде приложений с диалоговыми интерфейсами. Представьте себе стационарный смартфон без сим-карты и привычного экрана, но с мощными динамиками — по сути это и есть "умные" колонки. Считается, что "Яндекс.Станция" похожа по функционалу на Amazon Echo и Google Home.

Чем "умная" колонка лучше смартфона

Смартфон — вещь удобная, но спросить вслух, по идее, проще, чем напечатать запрос на клавиатуре, особенно если руки заняты или телефон остался в куртке. По данным NPR и Edison Research, к концу 2017-го "умные" колонки появились у каждого шестого американца старше 18 лет. Рост — 128% с начала года. В свое время так быстро не приживались даже смартфоны и планшеты. Половина владельцев "умных" колонок пользуется ими постоянно, две трети хотят иметь такую штуку в автомобиле, а почти 40%, уже приобретя колонку, собираются купить еще одну.

Вторая колонка нужна, чтобы собрать стереосистему или чтобы управлять другими смарт-устройствами из любого места в доме. А управлять есть чем: в магазинах уже продаются "умные" розетки, термостаты, дверные замки, солонки, лотки для яиц, винные бутылки с сенсорным экраном. Проблема в том, что у смарт-приборов отличающиеся и часто неудобные интерфейсы, а работают они, обычно "не догадываясь" о существовании друг друга. "Умная" колонка служит универсальным голосовым пультом для всей этой техники и связывает ее в единую систему. По крайней мере, в теории.

И на "умной" колонке есть пятна

Устройство, которое управляет столькими вещами в доме, должно быть безопасным, а по этой части к "умным" колонкам есть вопросы. Программа-помощник всегда ждет команду и слушает, что происходит вокруг, а запросы обрабатываются на серверах компаний, не считающихся с правом на приватность. Еще эти программы не различают голоса или делают это с ошибками, поэтому случайный гость, ребенок или даже шутник с YouTube могут управлять колонкой и, например, слушать письма.

Также доступ можно получить, взломав домашнюю Сеть или электронную почту, привязанную к устройству. Сделать это сложно, новые модели надежнее старых, но как представишь щелчок входной двери посреди ночи, правда становится не по себе. Есть и другие подводные камни.

Так, например, некоторые производители и продавцы могут хитрить, называя "умной" колонку, в которой просто есть Bluetooth и никакого тебе голосового помощника с машинным обучением. Чтобы избежать ошибки, взгляните на коробку: если на ней написаны слова Voice-Activated, примеры команд или названия программ-помощников, то перед вами смарт-динамик. Для верности уточните характеристики устройства у продавца или в интернете.

К чему должны быть готовы российские покупатели "умных" колонок

"Яндекс.Станция" — единственная колонка, которая умеет говорить с пользователями на русском языке. HomePod от Apple пока понимает только английский язык (пусть и в трех его вариантах — британский, американский и австралийский). Голосовые помощники в Google Home и Amazon Echo тоже не понимают русский язык. А разберут ли они ваш акцент — еще вопрос. Но это полбеды.

Без поддержки русского языка отечественные сайты и сервисы не торопятся разрабатывать диалоговые приложения для помощников, то есть попросить колонку заказать еду не получится. На днях компания Google объявила, что русский язык появится в Assistant в ближайшие месяцы, но пока только на смартфонах

Во-вторых, голосовым помощникам далеко до Скарлетт Йоханссон в фильме "Она". Естественный язык они понимают через раз, команды нужно заучивать, а если разработчики не позаботились о голосовых командах, то не факт, что пользоваться их сайтом или сервисом будет удобно.

В-третьих, мечта об "умном" доме может так и остаться мечтой, если колонка несовместима с остальными смарт-устройствами. Перед покупкой лучше это проверить на сайтах производителей.

Марат Кузаев, Анастасия Степанова