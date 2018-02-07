Госдума приняла закон о внесении данных о проверках ФАС в единый реестр проверок

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении инициированный правительством РФ закон, предусматривающий внесение в единый реестр проверок информации о проверках Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Единый реестр проверок - работающая с 2015 года федеральная информационная система Генпрокуратуры РФ, содержащая данные о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также о результатах этих проверок.

Законом устанавливается, что в единый реестр должны вноситься сведения о плановых и внеплановых проверках, которые проводит ФАС, осуществляя контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. В реестр будут вноситься данные о результатах проверок и о принятых мерах по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений. Также в реестр будет вноситься информация о проверках органов государственного контроля и надзора в отношении органов местного самоуправления и их должностных лиц.

Принятыми ко второму чтению документа поправками предусматривается, что закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Принятые нормы позволят повысить прозрачность проверок ФАС, создать дополнительные условия для снижения административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в пояснительной записке к документу.