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Международные резервы РФ за январь выросли почти на $15 млрд

Экономика и бизнес
7 февраля, 16:49 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

По данным ЦБ, соответствующий показатель увеличился до $447,735 млрд

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы России в январе 2018 года выросли почти на $15 млрд (на 3,5%) и по состоянию на 1 февраля достигли $447,735 млрд, говорится в материалах Банка России.

На начало 2018 года международные резервы РФ находились на уровне в $432,742 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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