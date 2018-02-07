Международные резервы РФ за январь выросли почти на $15 млрд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы России в январе 2018 года выросли почти на $15 млрд (на 3,5%) и по состоянию на 1 февраля достигли $447,735 млрд, говорится в материалах Банка России.

На начало 2018 года международные резервы РФ находились на уровне в $432,742 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.