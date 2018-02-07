Госдума приняла во II чтении проект об освобождении от НДФЛ доходов спортсменов-инвалидов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, освобождающий от налога на доходы физлиц (НДФЛ) денежное вознаграждение российских спортсменов-инвалидов - участников открытых всероссийских спортивных соревнований. Документ был инициирован правительством РФ.

Сейчас НДФЛ не облагаются призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том числе спортсменами-инвалидами, за призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы. Речь идет о призах от официальных организаторов соревнований или призах, присужденных на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов, а также о призах, присужденных на чемпионатах, первенствах и кубках РФ их официальными организаторами.

Между тем в настоящее время из-за позиции Международного паралимпийского комитета по девяти видам спорта, находящимся под его управлением (биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд-кросс, хоккей-следж, легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба), российские спортсмены-инвалиды не имеют возможности участвовать в международных соревнованиях, в том числе в чемпионатах Европы, чемпионатах и кубках мира и, соответственно, не имеют возможности получать призы. В связи с этим планируется проводить открытые всероссийские спортивные соревнования по девяти видам спорта, находящимся под управлением Международного паралимпийского комитета, включенным в программы чемпионатов мира и Европы.

Законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ доходов в виде денежного вознаграждения и (или) в натуральной форме, полученных российскими спортсменами-инвалидами, не принимавшими участия в Паралимпийских играх, по итогам завоеванных призовых мест на открытых всероссийских соревнованиях. Речь идет о призах от официальных организаторов соревнований или присужденных на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств соответствующих бюджетов не позднее года, следующего за годом проведения открытых всероссийских соревнований. Поправками ко второму чтению законопроекта предусматривается, что от НДФЛ освобождаются доходы не только спортсменов-инвалидов, но и их тренеров.

В соответствии с законопроектом, будут обеспечены одинаковые условия налогообложения доходов спортсменов-инвалидов за призовые места как по итогам Паралимпийских игр, так и по итогам открытых всероссийских соревнований, указывается в пояснительной записке к законопроекту. Нормы документы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.