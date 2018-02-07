Лавров назвал важным сигнал из Германии о создании общего экономического пространства

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Москва считает важным новый сигнал из Германии о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках мастер-класса для финалистов конкурса "Лидеры России".

"Обратил внимание, что буквально вчера было заключено межпартийное соглашение в Германии, когда Христианско-демократический и Христианско-социальный союз вместе с Социал-демократической партией Германии договорились о коалиционных принципах, среди которых сказано стремление к формированию общего экономического пространства, - указал министр. - Это давняя инициатива России. И то, что сейчас в разгар попыток наказывать нас, применять в отношении нас все новые и новые санкции, из Германии прозвучал такой тезис, я считаю, это очень важным и знаковым".