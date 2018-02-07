Google ужесточил правила контекстной рекламы для реселлеров билетов на массовые события

ТАСС, 7 февраля. Американская корпорация Google сообщила об ужесточении с 7 февраля дня правил размещения контекстной рекламы с помощью сервиса AdWords для реселлеров (торговый посредник) билетов на спортивно-развлекательные мероприятия. Об этом говорится в сообщении Google.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы ужесточаем правила - теперь всем реселлерам билетов необходимо будет пройти сертификацию и значительно повысить прозрачность сервисов. Такой подход предоставит пользователям более полную информацию о продавце билетов и финальной стоимости покупки, включая все дополнительные сборы", - отмечается в сообщении.

Сертификация также обязательна для агрегаторов билетов на мероприятия, сайтов аукционов или торговых площадок, где возможна перепродажа билетов. Исходным продавцам билетов сертификацию проходить не надо, указали в компании.

В Google пояснили, что некоторые реселлеры предоставляют в рекламных объявлениях неполную информацию о стоимости билета и дополнительных сборах, а также о связи ресурса с определенной площадкой или мероприятием. "Низкая прозрачность может разрушить доверие к приобретению билетов в сети, а также усложнить процесс поиска клиентов для добросовестного бизнеса", - добавили в компании.

Чтобы пройти сертификацию Google, компании-реселлеру необходимо явно сообщать покупателям о своем статусе, нельзя выдавать себя за основного или исходного поставщика билетов. В названии сайта реселлерам нельзя использовать имя исполнителя или название концертной площадки. Помимо этого, реселлерам нужно указывать итоговую цену (включая детали по комиссионным сборам и налогам) до того, как покупатель укажет платежные данные. Также необходимо уведомлять о том, что цена билетов может быть выше номинальной стоимости (то есть цены у основного поставщика). Начиная с марта 2018 года, нужно будет указывать номинальную стоимость в той же валюте, что и стоимость.

Ранее компания в сфере расследования и предотвращения киберпреступлений Group-IB сообщила об активизации интернет-мошенников в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет о росте рисков покупки в интернете фальшивых билетов и контрафактной атрибутики с использованием товарного знака ХХI Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Мошенники также размещают объявления о продаже билетов с многократной накруткой цены.

Специалисты Brand Protection Group-IB также выявили незаконное использование бренда ЧМ-2018 в контекстной рекламе: после ввода соответствующих запросов в поисковике в ряде случаем на приоритетных рекламных позициях выводятся объявления с предложением покупки билетов, ведущие на неофициальные сайты.