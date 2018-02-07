Российские аграрии в 2017 году увеличили продажи зерна на 9,3%

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские сельскохозяйственные организации в 2017 году увеличили объем реализации зерна на 9,3%, до 62,2 млн т. Об этом говорится в материалах Росстата. Продажи зерна в декабре выросли на 7,7% и составили 8,8 млн т.

Продажи семян подсолнечника в 2017 году выросли на 5,6%, до 6 млн т, сахарной свеклы - на 5,7% - до 39,6 млн т, овощей - на 1,3% - до 2,4 млн т.

Сельскохозяйственные организации в 2017 году также увеличить продажи скота и птицы в живом весе на 6,4% по сравнению с показателем за 2016 год, до 10,9 млн т. Продажи молока выросли на 4,2% - до 14,8 млн т, продажи яиц - на 4,5%, до 31,8 млрд штук.

При этом продажи картофеля снизились в 2017 году на 0,7% по сравнению с уровнем 2016 года, до 2,7 млн т.

В целом хозяйства всех категорий, по данным Росстата, реализовали 89,3 млн т зерна (рост на 7,4% к уровню 2016 года), 6,7 млн т овощей (+0,3%), 12,9 млн т скота и птицы в живом весе (+5,1%), 21,2 млн т молока (+2,7%), 34 млрд штук яиц (+5,9%). Вместе с тем продажи картофеля сократились на 5,2% в 2017 году и составили 8 млн т.