Собянин представил четыре способа решения проблемы обманутых дольщиков в Москве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в среду представил план городских властей по решению проблемы обманутых дольщиков. Объекты долевого строительства будут разделены на четыре группы, к каждой из которых у столичных властей будет свой подход, написал мэр на персональной интернет-странице.

По восьми объектам первой группы приняты были приняты необходимые решения, сейчас идет процесс восстановления прав пострадавших граждан. Это в том числе дома по адресам Рублевское шоссе, дом 18, корпус 3; улица Полярная, дом 34, строение 3; улица Народного Ополчения, владение 33, сообщается на персональном ресурсе мэра.

Вторая группа - достраиваемые 14 объектов. "Там, где прежние инвесторы были неспособны продолжать реализацию проекта, город привлек новых застройщиков", - пояснил Собянин. По семи адресам в настоящее время возобновлены строительные работы, еще по семи объектам определены плановые сроки возобновления и завершения строительства. Правительство Москвы возьмет на себя взаимодействие с новыми застройщиками, контроль выполнения обязательств.

По третьей группе проблемных объектов проведен анализ ситуации на каждом из них. По результатам принято решение продолжить поиск новых инвесторов-застройщиков по семи из десяти адресов.

Четвертая группа - "особая ситуация", в которую вошли три самых сложных долгостроя - ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". Как сообщалось ранее, власти Москвы приняли решение воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве. По словам мэра, "договорились с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке".

Беспрецедентное решение

Собянин при этом предупредил, что процедура банкротства - "процесс не быстрый, но и не бесконечный". И добавил, что "решение [по трем объектам] ... беспрецедентное, но иного выхода из сложившейся ситуации я не вижу". Мэр отметил, что по трем указанным объектам привлечение новых инвесторов либо объективно невозможно, либо процесс поиска займет долгие годы.

"За каждым из этих ЖК тянется длинный шлейф уголовных дел, выявлены вопиющие злоупотребления и управленческие ошибки", - отметил он. Например, в ЖК "Царицыно" прежний инвестор отказывается от любых форм конструктивного сотрудничества с правительством Москвы. "Новый инвестор Промсвязьбанк, который вроде бы обещал взяться за решение проблем многострадального ЖК, теперь решает свои собственные проблемы", - сказал глава города.

Ситуация с дольщиками в Москве

Согласно данным на личном ресурсе мэра, с 2011 года благодаря содействию городских властей свои квартиры получили свыше 11 тыс. обманутых дольщиков.

На сегодняшний день в Москве более 30 проблемных объектов - это около 4% от российского масштаба (всего в России, по данным Минстроя РФ, 836 таких объектов, не считая учитываемых отдельно домов "СУ-155").