Суд Петербурга признал незаконной рекламу о "самых низких ценах" перевозчика "Грузовичкоф"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подтвердил вывод антимонопольной службы о том, что реклама компании "Грузовичкоф", одного из участников петербургского рынка малотоннажных грузоперевозок, о "самых низких ценах" является недостоверной. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"На основании изложенного, комиссией санкт-петербургского УФАС России правомерно установлено, что в рекламе "Когда узнал, что у "Грузовичкоф" самые низкие цены!" не указан конкретный критерий, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение что является нарушением. Арбитражный суд решил: в удовлетворении заявленных требований отказать", - говорится в решении.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургское УФАС России в октябре 2017 года признало, что реклама о "самых низких ценах" компании недостоверна и в ней отсутствует часть существенной информации. В "Грузовичкоф" настаивали, что реклама основывается на сравнении ценовых предложений самой компании в 2016 году, информация об этом напечатана мелким шрифтом и расположена в правом нижнем углу рекламного объявления. Однако антимонопольный орган провел опрос, который показал, что большинство граждан не смогли прочитать надпись даже с близкого расстояния, что нарушает общие требования закона "О рекламе".

В пресс-службе "Грузовичкоф" ТАСС сообщили, что знают о решении суда и изложат свою позицию позднее. Компания "Грузовичкоф" основана в 2007 году, ежегодно осуществляет более 12 млн заказов.