"Россети" проведут учения для минимизации энергопотерь в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 февраля. /ТАСС/. МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") проведут на территории республики Северного Кавказа учения в электросетевом комплексе для отработки действий властей и оперативных служб для минимизации энергопотерь. Об этом генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский заявил в среду в ходе заседания межведомственной рабочей группы по ТЭК в Северной Осетии.

"Мы проведем совместные учения между МРСК Северного Кавказа и непосредственно главой республики Вячеславом Битаровым. Мы об этом договорились для того, чтобы отработать еще раз четкость, оперативность взаимодействия с муниципальными властями, с региональным управлением МЧС и непосредственно теми резервами, которые имеются в МРСК", - сказал Ливинский.

Гендиректор "Россетей" отметил, что речь идет о мобилизационных и ремонтных бригадах МРСК Северного Кавказа, о развертывании резервных источников энергоснабжения, об оперативности выявления и ликвидации мест повреждения. "Как раз из этого и складывается непосредственно общий уровень надежности функционирования сетей. Мы не говорим, что их можно довести до того, что аварий не будет. Но вопрос в том, чтобы сократить количество технологических нарушений и время их устранения, вот это тот целевой показатель, над которым мы работаем", - добавил он.

Ливинский также отметил, что выручка, которую компания недополучает из-за потерь электроэнергии в регионе, ограничивает инвестиционное развитие.

"Треть выручки, которую мы могли бы получать, мы недополучаем, отсюда и связанные вопросы с ограничением в инвестиционном развитии. При том, что даже если мы говорим про установление тарифа, треть потока средств, которые недополучает компания, вызывает тот дефицит и неполный объем капитальных вложений, которые можно было бы получить. Вот основной посыл, где необходимо проводить работу", - сказал он.