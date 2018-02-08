Рост доходов бюджета Орловской области по итогам 2017 года превысил 1 млрд рублей

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Рост налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Орловской области превысил 1 млрд рублей по итогам 2017 года, сообщил ТАСС в кулуарах всероссийского конкурса "Лидеры России" врио губернатора региона Андрей Клычков.

"По итогам 2017 года прибавка по налоговым и неналоговым доходам составила более 1 млрд рублей. И сейчас мы формируем основу для экономического инфраструктурного, в первую очередь, роста выполнений обязательств в социальной сфере, которые у нас есть", - сказал он.

Врио губернатора отметил также, что регион сумел выполнить все майские указы и добивается снижения затрат на обслуживание коммерческих кредитов.

"Принято решение о том, что коммерческое кредитование как практика, которая существовала в предыдущие годы, - мы от нее будем уходить. Нам удалось заместить часть коммерческих кредитов бюджетными, и в целом экономия по снижению процентной ставки привела к тому, что 390 млн рублей за 4 месяца сэкономили расходы на содержание кредитов", - сказал он

Как ранее сообщал ТАСС, госдолг Орловской области на 1 января 2018 года составляет 18,3 млрд рублей.

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" проходит в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 7 по 11 февраля. Из 300 финалистов по итогам конкурса будет определено 100 победителей, которые примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.