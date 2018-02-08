Кабмин РФ распределит 17 млрд руб. между регионами на развитие автодорог

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства, на котором планируется рассмотреть несколько проектов законов и распределить межбюджетные трансферты регионам на развитие автодорог на сумму более 17 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, на обсуждение выносятся изменения в законодательство, которые коснутся россиян, приглашающих в РФ иностранцев. "Законопроектами предлагается установить обязанность лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, принимать меры для соблюдения иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию и сроков их пребывания в России. Также предусматривается административная ответственность юридических и должностных лиц, выступающих в качестве приглашающей стороны, за непринятие таких мер", - отметили в кабмине.

Правительство также рассмотрит проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, по которым вводятся более жесткие меры административной ответственности за повторное самовольное подключение к сетям инфраструктуры и использование энергетических ресурсов.

Другой проект закона касается применения электронной подписи. "Принятие законопроекта позволит гражданину, получившему в аккредитованном удостоверяющем центре квалифицированный сертификат, пользоваться им до окончания срока его действия, в том числе в случае, если срок действия аккредитации этого удостоверяющего центра истек и им исполнены требования законодательства.", - уточнили в правительстве.

Также намечено рассмотреть изменения в законодательство, "предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции из числа нарушений антимонопольного законодательства, при совершении которых выдается предупреждение". "Таким образом, такие действия повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях. Этот порядок будет применяться до 15 августа 2018 года. Это позволит выполнить обязательства России перед FIFA в части пресечения действий по недобросовестной конкуренции в сфере предпринимательской деятельности в период проведения чемпионата мира по футболу", - пояснили в кабмине.

Кроме того, правительство предлагает установить "полномочия военнослужащих войск Национальной гвардии по доставлению судов и физических лиц в российский порт или на специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку) за нарушение правил плавания и стоянки судов в запретных и временно опасных для плавания районах".

Финансовые вопросы

В повестку дня заседания включено и рассмотрение изменений в Бюджетный кодекс, "которыми будут закреплены полномочия главного распорядителя бюджетных средств представлять интересы соответствующего публично-правового образования в делах о взыскании денежных средств в порядке регресса с виновных лиц, чьи действия или бездействие повлекли возмещение вреда за счет казны публично-правового образования".

"Это позволит повысить эффективность работы по представлению в судах интересов РФ, субъектов Федерации и муниципальных образований по искам о взыскании денежных средств за счет средств бюджетов всех уровней и исполнения судебных актов", - считают в кабинете министров.

Правительство планирует распределить межбюджетные трансферты регионам на финансирование дорожной деятельности. "Проектом распоряжения предлагается распределить средства в размере 17,05 млрд рублей между бюджетами 30 субъектов Федерации на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения", - сообщила пресс-служба кабмина.