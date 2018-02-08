Калининград предложит альтернативу отелям с завышенными ценами в период ЧМ-2018

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области взяли под контроль ситуацию с ценами на отели в регионе в период игр чемпионата мира по футболу в 2018 году и смогут предложить болельщикам альтернативу гостиницам с неоправданно завышенной стоимостью. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор региона Антон Алиханов в кулуарах всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

"У нас есть несколько проектов альтернативных кемпингов, палаточных городков для непритязательной части болельщиков, чтобы они могли провести там день-два", - сказал Алиханов, подчеркнув, что к владельцам отелей, пытающимся спекулировать на чемпионате в стремлении получить сиюминутную выгоду принимаются и будут приниматься соответствующие меры.

Ранее Ростуризм сообщал о завышении цен на размещение в период чемпионата в четырех калининградских отелях. Максимальное превышение - на 5283,33% от норматива - допустил отель "Агора", предложив номера по 129,2 тыс. рублей вместо 2,4 тыс. рублей.

Алиханов, признав наличие спекуляций, обратил внимание на недальновидность таких действий. "Правильнее было бы устроить людям праздник и рассчитывать на одну, две, три, а может быть и больше волн туристов из тех стран, гости из которых приедут на чемпионат мира", - сказал он, обратив внимание на опыт Польши, куда туристы приезжали уже после игр чемпионата Европы по футболу 2012 года.

По данным областных властей, номерной фонд гостиниц в области без учета кемпингов, баз отдыха, санаториев, апартаментов и частного сектора готов единовременно предоставить 11 447 мест. К чемпионату, как сообщалось ранее, к существующему номерному фонду добавится еще порядка 400 номеров, за счет ввода новых гостиниц номерной фонд на 100-120 номеров превысит потребности, определенные заявкой ФИФА.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). По оценкам Министерства культуры и туризма Калининградской области, в период проведения игр в регион приедут до 120 тыс. туристов.