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Глава "Союзнефтегаза": РФ и США могут услышать друг друга в рамках "Дартмутского диалога"

Экономика и бизнес
8 февраля, 0:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 8, февраля. /ТАСС

По словам Юрия Шафраника, эта площадка осталась едва ли не единственным каналом взаимодействия Москвы и Вашингтона

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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. "Дартмутский диалог" является едва ли не единственной оставшейся площадкой взаимодействия Вашингтона и Москвы, в рамках которой страны могут услышать друг друга и передать совместно выработанные рекомендации органам власти обеих стран. Такое мнение высказал в среду председатель совета директоров "Союзнефтегаза" Юрий Шафраник, выступая в Кеннановском институте по изучению России при Центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне.

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Представители США в "Дартмутском диалоге" выступили за укрепление контактов с Россией

"Это заслуженная площадка и имеет свой опыт, ведь она создана еще 50 лет назад в период тяжелейших отношений холодной войны. Я благодарен всем, кто "Дартмутский диалог" поддерживает, через эти каналы мы пытаемся выработать меры - в этой даже тяжелой обстановке - на другом уровне сотрудничества", - сказал Шафраник, который является также сопредседателем российской части группы "Дартмутский диалог".

"Еще лет 15 назад работала созданная нами группа Конгресс-Дума, и она заседала регулярно. Сейчас эти контакты все рухнули, и "Дартмут" теперь - одна из практически немногих или единственная площадка, где можно друг друга услышать, и в закрытом режиме выработав рекомендации, дать их нашим органам власти", - убежден эксперт.а

Шафраник, который в 1993-1996 годах занимал пост министра топлива и энергетики РФ, рассказал, что он "сам прилагает усилия" во взаимодействии США и РФ "совместно с российско-американской командой в части "Дартмутского диалога".

"Дартмутский диалог" - формат контактов между Россией и США на экспертном уровне, созданный еще в 1960 году для улучшения взаимопонимания между двумя странами.

Форум "Дартмутский диалог" впервые состоялся в октябре 1960 года в Дартмутском колледже США. В советские годы эта дискуссионная площадка, объединяющая представителей экспертных и общественных кругов двух стран, использовалась для диалога между обществами двух государств. "Дартмутский диалог" реанимирован в 2014 году по инициативе американской стороны - его участники в закрытом режиме пытаются выработать общие оценки политико-экономической ситуации в мире и сформулировать предложения по разумному взаимодействию России и США в сфере геополитических интересов двух стран.

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