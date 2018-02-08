Guardian: Brexit без сделки приведет к дефициту британского госбюджета в размере $111 млрд

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС без заключенного с властями в Брюсселе соглашения об условиях Brexit приведет к дефициту госбюджета Соединенного Королевства в размере £80 млрд или $111 млрд. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные, содержащиеся в докладе британского правительства о последствиях выхода страны из европейского сообщества.

Изначально этот документ был предназначен исключительно для внутреннего пользования членов кабинета министров, однако после того, как некоторая содержащаяся в нем информация утекла на прошлой неделе в СМИ, Лондон согласился его обнародовать при соответствующем запросе парламента.

По утверждению издания, правительству, чтобы залатать эту 80-миллиардную "дыру", придется на протяжении 15 лет прибегать к заимствованиям денежных средств общим размером £120 млрд ($167 млрд).

Ранее уже сообщалось, что данный доклад содержит расчеты, согласно которым даже при условии заключения Лондоном всеобъемлющей сделки о свободной торговле с ЕС после Brexit, темпы роста британской экономики понизятся в предстоящие 15 лет на 5%, а при выходе страны из ЕС без соглашения с Брюсселем - на 8%. Наименьшие потери, составляющие 2%, обеспечит третий вариант, в основе которого лежит сохранение Великобританией членства в Европейском экономическом пространстве, обеспечивающем доступ страны к единому рынку ЕС.

Расклад по регионам и секторам экономики

Теперь же The Guardian приводит информацию о последствиях Brexit, демонстрируя расклад по регионам страны и отраслям национальной экономики. Так, наихудший сценарий последствий от выхода из ЕС без сделки грозит северо-восточной части Англии, где показатели экономического роста могут упасть в этом случае на 16%. В регионе Западный Мидлендс, включающем в себя агломерацию вокруг второго по величине британского города Бирмингема, падение роста может составить 13%, а на северо-западе Англии и в Северной Ирландии - по 12%. В самом выгодном положении в этом случае окажется Лондон, где потери не превысят 3%.

По произведенным расчетам, введение на торговые операции между Великобританией и ЕС при отсутствии соглашения по Brexit так называемых нетарифных барьеров приведет к тому, что стоимость производства автомобилей в Соединенном Королевстве возрастет на 5-13%, стоимость продуктов питания - на 8-16%, сельскохозяйственной продукции - на 8-17%. Самый большой рост затрат в 7-20% коснется сфер оптовой и розничной торговли.

На состоявшемся на прошлой неделе брифинге представитель премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что глава правительства подняла вопрос об утечке информации из доклада на заседании кабмина 30 января, заметив, что выдержки были взяты из не одобренного министрами первоначального варианта этого документа. Представитель британского премьера также заявил, что в докладе вообще не рассматривалась сделка по Brexit на особых условиях, заключение которой Мэй обозначила в качестве главной цели британского правительства во время своей прошлогодней программной речи, произнесенной во Флоренции.