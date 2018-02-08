Tesla сообщила о крупнейшем квартальном убытке

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Компания Tesla по итогам четвертого квартала 2017 года, завершившегося 31 декабря, зафиксировала убытки в размере $675 млн. Об этом свидетельствует опубликованная в среду ее корпоративная отчетность.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, ранее Tesla никогда не несла таких крупных финансовых потерь по итогам квартала. В третьем квартале 2017 года убытки компании составили $619 млн, а в четвертом квартале 2016 года - $121 млн.

При этом The Wall Street Journal отмечает, что Tesla превзошла ожидания аналитиков, которые полагали, что компания отчитается о еще более крупных потерях. Tesla также представила прогнозы, согласно которым она сможет во втором квартале текущего года выпускать еженедельно 5 тыс. своих новых электромобилей Model 3. Ранее в компании рассчитывали выйти на этот уровень еще в конце 2017 года.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки около 350 км. Ее максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.