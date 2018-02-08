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Энергетики требуют от Дальнегорского ГОК рассчитаться по неплатежам в 374,7 млн рублей

Экономика и бизнес
8 февраля, 5:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, февраля. /ТАСС

В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании сообщили, что в случае неуплаты "АО "ДРСК" имеет право отключить промышленное предприятие"

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ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Дальневосточная энергетическая компания зафиксировала бездоговорное потребление электроэнергии Дальнегорским ГОК в декабре, теперь она требует погасить не только долги в 74,7 млн рублей, но и неплатеж за декабрь в 300 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"В условиях отсутствия договора сетевая компания АО "ДРСК", к чьим сетям подключены объекты ГОК, в соответствии с действующим законодательством зафиксировала бездоговорное потребление. Сумма к оплате за бездоговорное потребление, рассчитанная из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля), превысила 300 млн рублей. Сетевой компанией уже предъявлен счет на данную сумму за декабрь. Поводом расторжения договора послужили систематические неплатежи и задолженность ООО "Дальнегорский ГОК" перед ПАО "ДЭК" в размере 74,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

При наличии договора объем начислений за декабрь для Дальнегорского ГОКа составил бы порядка 50 млн рублей. Энергетики отмечают, что руководство предприятия до сих не приняло никаких мер по погашению задолженности.

"Если компания не погасит долги, не оплатит бездоговорное потребление и не приведет в соответствие с действующим законодательством свои взаимоотношения с энергосбытовой компанией, то АО "ДРСК" имеет право отключить промышленное предприятие. Понимая заинтересованность руководства региона в стабилизации ситуации в моногороде Дальнегорске, ПАО "ДЭК" уже обратилось в адрес врио губернатора Приморского края А. В. Тарасенко", - отмечают в пресс-службе.

ООО "Дальнегорский ГОК" - предприятие, действующее с 1 апреля на производственной базе находящегося в процедуре банкротства ГХК "Бор".

Оно отрабатывает открытым способом двумя карьерами уникальное месторождение датолитовых руд. На Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточено около 3% мировых запасов бора. На сегодняшний день это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России.

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