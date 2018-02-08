Власти Приморья заявили, что не высылают прибывших из КНДР рабочих

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Рабочих из КНДР, которые трудятся в Приморье, не высылают на родину принудительно для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в декабре прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края.

"Они вправе находиться на территории Российской Федерации до истечения срока разрешения на право пребывания в нашей стране", - сообщили в департаменте, добавив, что въезд трудовых мигрантов в регион запрещен.

Ранее Минтруд полностью отклонил квоту Приморья на привлечение в 2018 году 9 тыс. 264 работников из КНДР. Граждане КНДР в Приморье задействованы в основном в строительной отрасли.

В частности, они привлекались к строительству многих знаковых объектов, таких как кампус ДВФУ на острове Русском или суперверфь "Звезда" в Большом Камне.

В первой половине 2017 года в Приморье работали около 10 тыс. рабочих из КНДР.

Ранее посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил журналистам, что Россия начала высылать трудовых мигрантов КНДР в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой в декабре прошлого года.

Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты.

Документ ввел новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов КНДР.

Предполагается, что эти шаги позволят лишить Пхеньян средств на дальнейшую разработку ядерного оружия и средств его доставки.

Как утверждала ранее постпред США при ООН Никки Хейли, на эти цели идет основная часть заработка рабочих из КНДР за рубежом.