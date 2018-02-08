Бюджет РФ получил 160 млрд рублей от продажи трудовых патентов иностранцам

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский бюджет получил почти 160 млрд рублей за трудовые патенты для прибывающих в страну в безвизовом порядке иностранцев, заявила заместитель начальника ГУВМ МВД России Валентина Казакова.

"Важный момент - введение патента для граждан, прибывающих к нам в безвизовом порядке. Бюджет от продажи патентов получил более 160 млрд рублей", - сказала Казакова в четверг на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

При этом она отметила, что концепция миграционной политики должна отвечать новым угрозам национальной безопасности. "Ухудшилась криминогенная ситуация в отдельных регионах, где был неконтролируемый поток мигрантов", - пояснила она.

По ее словам, новая концепция миграционной политики находится в стадии доработки.