Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бюджет РФ получил 160 млрд рублей от продажи трудовых патентов иностранцам

Экономика и бизнес
8 февраля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

Отмечается, что криминогенная ситуация ухудшилась "в отдельных регионах, где был неконтролируемый поток мигрантов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский бюджет получил почти 160 млрд рублей за трудовые патенты для прибывающих в страну в безвизовом порядке иностранцев, заявила заместитель начальника ГУВМ МВД России Валентина Казакова.

"Важный момент - введение патента для граждан, прибывающих к нам в безвизовом порядке. Бюджет от продажи патентов получил более 160 млрд рублей", - сказала Казакова в четверг на заседании комитета Госдумы по делам СНГ.

При этом она отметила, что концепция миграционной политики должна отвечать новым угрозам национальной безопасности. "Ухудшилась криминогенная ситуация в отдельных регионах, где был неконтролируемый поток мигрантов", - пояснила она.

По ее словам, новая концепция миграционной политики находится в стадии доработки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД РФ запретило инспекторам ГИБДД отстранять от вождения нетрезвых судей
2
Минобороны: США в Сирии не борются с ИГ, а захватывают "экономические активы"
3
Россияне 18 марта будут выбирать президента из восьми кандидатов
4
Тренер: фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
5
Вышедший из колонии в ЯНАО пожизненно осужденный был отпущен из-за изменений законов
6
Погибшего в Сирии летчика Филипова похоронили в Воронеже с воинскими почестями
7
Выездная панель CAS не приняла апелляции шести российских спортсменов на недопуск к ОИ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама