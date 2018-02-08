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Twitter получил прибыль впервые за 12 лет

Экономика и бизнес
8 февраля, 17:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, февраля. /ТАСС

В четвертом квартале 2017 года прибыль составила $91,1 млн

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© Сергей Коньков/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter впервые за свою 12-летнюю историю получил чистую прибыль - в четвертом квартале 2017 года она составила $91,1 млн против убытка в $167 млн годом ранее. Об этом говорится в отчете Twitter по итогам прошлого года.

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Квартальная выручка Twitter выросла на 2% в годовом выражении - до $732 млн, в том числе выручка от рекламы увеличилась на 1% - до $644 млн, нерекламная выручка - на 10%, до $87 млн.

Количество пользователей Twitter в четвертом квартале 2017 года возросло на 4% в годовом выражении, составив 330 млн человек.

По итогам 2017 года чистый убыток компании по GAAP достиг $108 млн (снизился в четыре раза по сравнению с 2016 годом), выручка - $2,4 млрд (снижение на 3%).

Акции Twitter на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг после публикации отчета растут на 26%, свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании за год выросла на 44% - до $18,75 млрд.

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