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Центр арктических транспортных инноваций создадут при Российском университете транспорта

Экономика и бизнес
8 февраля, 17:59 UTC+3

Отмечается, что ряд представителей научного сообщества и бизнеса уже заявили о желании выставить в центре свои разработки

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский университет транспорта (РУТ МИИТ- прим. ТАСС) планирует создать Центр арктических транспортных инноваций. Интерес к проекту уже проявили представители нескольких государств, сообщила ТАСС в четверг проректор по международным образовательным программам РУТ МИИТ Ирина Карапетянц.

"Это будет демонстрационная площадка транспортных моделей и инноваций для развития Арктики. Представители научного сообщества и бизнеса из разных стран уже откликнулись ... и предложили там выставить свои разработки. К нам уже обратились представители Словакии, Швейцарии, Южной Африки и Нидерландов", - сказала Карапетянц.

Она отметила, что площадка будет работать как связующий хаб между командами ученых-разработчиков и инвесторами, заинтересованными в развитии транспортных проектов в северных широтах.

Карапетянц добавила, что дата открытия центра сейчас уточняется на уровне руководства вуза.

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