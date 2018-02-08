Три мусороперерабатывающих завода запустят в Тюменской области в 2019 году

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Три мусороперерабатывающих предприятия - в Тюмени, Ишиме и Тобольске - и мусороперегрузочная станция в Ялуторовске должны быть созданы в Тюменской области в 2019 году. Стоимость проекта, который софинансируется концессионером, составит 2,5 млрд рублей, сообщил ТАСС в кулуарах всероссийского конкурса "Лидеры России" губернатор региона Владимир Якушев.

"Сейчас идет строительство на Тюменской площадке. Проект в самом разгаре, он реализуется у нас в рамках концессионного соглашения, 2,5 млрд инвестиций - стоимость всех трех предприятий. <...> В этот же проект включено создание Ялуторовской мусороперезагрузочной станции, стоимость строительства которой входит в 2,5 млрд рублей, которые готов вложить инвестор. В 2019 году все три предприятия должны начать работать", - сказал он.

Якушев отметил, что власти региона будут требовать от концессионера "железного соблюдения графика".

"Понятно, что экологические проблемы есть во всех регионах, и Год экологии, в который мы все погрузилась в эти проблемы, показал, что дальше тянуть уже с этими проблемами нельзя. Мы всем инвестиционным проектам удаляем особое внимание, но этот проект особенно важен, учитывая, что он решает серьезные экологические проблемы", - добавил он.

Финал всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" проходит в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи с 7 по 11 февраля. Из 300 финалистов по итогам конкурса будет определено 100 победителей, которые примут участие в программе наставничества и в течение года смогут получать консультации представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.