Россия готова поставлять в ЮАР СПГ из российской Арктической зоны

ТАСС, 8 февраля. Россия готова поставлять в ЮАР сжиженный природный газ (СПГ) из российской Арктической зоны, сообщает пресс-служба Минприроды со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.

Об этом российский министр заявил в ходе рабочей встречи с министром энергетики ЮАР Дэвидом Махлобо в Кейптауне.

"Хотелось бы придать дополнительный импульс нашему двустороннему сотрудничеству. В частности, речь идет о практической реализации межправительственного соглашения между Россией и ЮАР о сотрудничестве в сфере энергетики, подписанного на полях БРИКС в Дурбане в марте 2013 года", - сказал Донской.

По его словам, в данный момент прямое взаимодействие осуществляется только в области солнечной энергии. Так, одна из структур группы "Ренова" завершила строительство первой очереди солнечных энергоустановок на объектах логистической инфраструктуры южноафриканского холдинга Dawn Group. В данный момент прорабатывается вопрос расширения присутствия компании в сегменте солнечной энергетики на территории ЮАР. Также Донской отметил заинтересованность в сотрудничестве в области электроэнергетики "Интер РАО" и "Технопромэкспорта".

В числе общих проектов министр назвал совместный с Росгеологией проект разведки и разработки месторождений углеводородного сырья на двух блоках южного шельфа ЮАР с общими прогнозными ресурсами 113 млрд куб. м по газу и более 70 млн тонн по нефти.

"Для обеих стран проект носит, несомненно, стратегический характер, а его успешная реализация позволит вывести сотрудничество между Российской Федерацией и Южно-Африканской Республикой на качественно новый уровень, отвечающий огромному потенциалу двух стран в контексте развития и укрепления торгово-экономических и политических отношений", - отметил Донской.