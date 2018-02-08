"Яндекс" создал собственный продюсерский центр

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Интернет-компания "Яндекс" создала в рамках своей дочерней структуры по медиасервисам продюсерский центр. Об этом говорится в сообщении "Яндекса".

В январе этого года "Яндекс" выделил в отдельную 100-процентную дочернюю компанию направление медиасервисов - "Яндекс.Музыку", "КиноПоиск", "Яндекс.Афишу" и "Яндекс.Телепрограмму". Общая ежемесячная аудитория медиасервисов "Яндекса" составляет более 50 млн пользователей, то есть это почти половина всей аудитории Рунета.

Продюсерский центр будет "финансово и экспертно участвовать в кинопроизводстве, а также, используя технологии "Яндекса", помогать в продвижении фильмов разных жанров", пояснила директор по развитию медиасервисов в компании Ольга Филипук.

Медиасервисы "Яндекса" уже выступают сопродюсерами фильма "Селфи". Продюсерский центр также участвовал в финансировании съемок фильма "Черновик" по роману Сергея Лукьяненко.