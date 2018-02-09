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Путин посетит съезд РСПП и встретится с членами бюро союза

Экономика и бизнес
9 февраля, 0:08 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

В ходе работы мероприятия будут обсуждаться вопросы снижения административных барьеров, оптимизации государственного контроля и развития конкурентной среды

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступит в пятницу на отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также отдельно встретится с членами бюро союза.

"В ходе работы съезда будут обсуждаться вопросы снижения административных барьеров, оптимизации государственного контроля и развития конкурентной среды, повышения производительности труда, стимулирования инвестиционной активности, а также повышения эффективности взаимодействия бизнеса и власти", - уточнили в пресс-службе Кремля.

Глава РСПП Александр Шохин в беседе с корреспонден ТАСС напомнил, что участие президента в съезде союза стало традицией. "Мы ждем президента [на съезде]", - сказал он.

"Надеемся, что общение с ним будет происходить в традиционных форматах, а именно: он выступит на съезде, послушает несколько выступлений, прокомментирует их, и затем, надеемся, вновь сформированное бюро РСПП будет иметь возможность закрытой, неформальной встречи с президентом, - пояснил Шохин. - Это тоже уже традиция, от которой нам не хотелось бы отказываться".

Он выразил надежду, что глава государства тоже "видит в таком формате общения какие-то возможности для информирования о своих планах, и бизнес, безусловно, будет иметь возможность наиболее чувствительные темы обсуждать в таком неформальном режиме".

В рамках съезда, который в этом году пройдет в заключительный день работы "Недели российского бизнеса", наряду с отчетом о работе союза в 2014-2017 годах планируется обсудить доклад РСПП о состоянии делового климата в России, базирующегося на результатах масштабных опросов компаний - членов союза, отметили в пресс-службе организации.

Ранее на этой неделе (5-8 февраля) в отеле Ritz-Carlton в Москве в рамках "Недели российского бизнеса" прошли восемь форумов, несколько круглых столов, а также сессия клуба "Валдай", посвященная вопросам интеграции объединений: ЕС и ЕАЭС, АСЕАН и АТЭС.

Союз единомышленников

РСПП - общероссийская общественная организация, включающая более 100 отраслевых и региональных деловых союзов и ассоциаций, которые представляют топливно- энергетический комплекс, машиностроение, инвестиционно- банковскую сферу, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг и т. д. На встрече с бизнесменами в конце минувшего года Путин подчеркнул, что Российский союз промышленников и предпринимателей за четверть века существования сделал очень многое как для поддержания хорошего диалога между властями разных уровней и бизнес-сообществом, так и для подготовки концептуальных решений по развитию российской экономики.

Гостями "Недели российского бизнеса" в этом году стали заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента, главы министерств и ведомств, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП, а также бизнесмены, многие из которых входят в комитеты РСПП.

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