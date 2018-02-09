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Медведев проведет совещание, где обсудят импортозамещение программного обеспечения

Экономика и бизнес
9 февраля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Ранее премьер отмечал, что важно не только поддерживать отечественных разработчиков, но таким образом и обеспечивать вопросы безопасности

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу проведет заседание правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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Как сообщила пресс-служба кабинета министров, "участники заседания рассмотрят проект плана мероприятий по направлению "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также вопросы импортозамещения программного обеспечения".

Программа "Цифровая экономика" была утверждена летом 2017 года. Тогда председатель правительства говорил, что "цель программы - организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни - и в экономике, и в предпринимательстве как социальной деятельности, и в госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве". По словам премьера, программа состоит из пяти направлений, посвященных нормативному регулированию, образованию, кадрам, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре и кибербезопасности. Как подчеркивал Медведев, в результате должна появиться "полноценная цифровая среда".

Ранее премьер констатировал двукратное увеличение количества контрактов на покупку российского программного обеспечения (ПО) за два года. Он также отмечал, что важно не только поддерживать отечественных разработчиков, но с помощью программы импортозамещения ПО обеспечивать вопросы безопасности. Вопрос импортозамещения ПО остро встал в 2015 году, когда иностранная доля в этом сегменте рынка составляла около 75%. Теперь же существует ограничение по допуску иностранных программных продуктов к участию в государственных закупках.

В сегодняшнем заседании примут участие вице-премьеры Сергей Приходько, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец, Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр образования и науки Ольга Васильева, главы Минюста и МВД Александр Коновалов и Владимир Колокольцев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, глава Минобороны Сергей Шойгу.

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Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна Васильева, Ольга Юрьевна Рогозин, Дмитрий Олегович Шойгу, Сергей Кужугетович Топилин, Максим Анатольевич Приходько, Сергей Эдуардович Медведев, Дмитрий Анатольевич Никифоров, Николай Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович Коновалов, Александр Владимирович Колокольцев, Владимир Александрович
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