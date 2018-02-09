Белый дом опубликует 12 февраля проект бюджета на 2019 финансовый год

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Белый дом опубликует проект бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября 2018 года) 12 февраля. Об этом рассказал в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге для журналистов.

"Мы опубликуем [проект] бюджета в понедельник. Он проложит путь к восстановлению финансовой ответственности, уменьшит наш дефицит на триллионы долларов", - отметил Шах, добавив, что все детали будут опубликованы в понедельник.

Тем не менее он рассказал, что проект документа будет содержать ограничения бюджетных расходов и различные налоговые меры.

Полноценный бюджет на 2018 финансовый год, начавшийся еще 1 октября 2017 года, Конгресс до сих пор не принял, федеральное правительство работает на основании временных резолюций. Срок действия нынешней истекает в четверг. Камнем преткновения стал вопрос о законодательном закреплении программы по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними.