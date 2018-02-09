Строительство "Северного потока - 2" может начаться в 2018 году

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG рассчитывает получить все разрешения и начать строительство трубопровода "Северный поток - 2" в текущем году. Об этом заявил исполнительный директор компании Маттиас Варниг в опубликованном в четверг вечером интервью газете Die Welt.

"Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить начало [строительства] в 2018 году, - сказал он. - Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору". Варниг напомнил, что сейчас ожидается получение разрешений на строительство от ряда стран. "От Германии мы их как раз получили, в Швеции рабочие процессы завершены, в Финляндии еще пока нет, но мы ожидаем их завершения в ближайшие месяцы", - подчеркнул он.

"Затем придется посмотреть, какое решение примет Дания. Она может, согласно новому закону, наложить вето", - отметил исполнительный директор Nord Stream 2 AG.

Варниг считает, что основная проблема заключается в том, что "коммерческий проект сейчас совершенно политизирован". По его словам, Вашингтон негативно относится к проекту, при этом в США "едва понимают европейский энергетический рынок и европейское ценообразование, но все внимание сфокусировано на угрозе со стороны России".

При этом он указал на то, что "Россия на протяжении более 40 лет без перебоев поставляла газ". Причем Варниг считает, что РФ больше зависит от Европы в вопросах экспорта "голубого топлива", чем наоборот. "Конечно, Россия [зависит больше], - сказал он. - РФ как и прежде осуществляет экспорт в Европу, включая Турцию, и эти поставки вносят существенный вклад в финансирование госбюджета".

"Стресс-тесты показали, что Европа даже при остановке поставок российского газа будет находиться в хорошей позиции", благодаря принятию ряда мер, в частности, созданию терминалов для сжиженного газа, отметил Варниг.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского до германского побережья. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Газопровод "Северный поток - 2" должен пересечь территориальные воды и исключительную экономическую зону Дании на участке протяженностью 139 км и пройти мимо острова Борнхольм. Разрешения на строительство должны дать и власти Германии, России, Финляндии и Швеции, через чьи воды также пройдет новый трубопровод. Международные консультации необходимо будет провести с Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако весной прошлого года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются суммарно предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.