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Японский индекс Nikkei на открытии упал на 3,2% вслед за Dow Jones

Экономика и бизнес
9 февраля, 3:47 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, февраля. /ТАСС

Он опустился до отметки 21208,94 пункта

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ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei на открытии торгов в пятницу обвалился на 3% вслед за американским промышленным индексом Dow Jones. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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За первые 15 минут торгов индекс опустился на 3,2% и вышел на отметку в 21208,94 пункта. Очередное падение в Токио вызвано реакцией инвесторов на мощное снижение, зафиксированное в четверг в Нью-Йорке, где индекс Dow Jones к закрытию сессии упал на 1033 пункта, или на 4,15%, до отметки 23860.

Американский рынок начал обваливаться в прошлую пятницу после того, как министерство труда США опубликовало положительные данные по росту заработных плат в стране. Инвесторы опасаются, что рост окладов негативно скажется на прибыли корпораций. Многие считают это признаком более высоких темпов инфляции, что может побудить Федеральную резервную систему США повысить банковскую учетную ставку для сдерживания экономики.

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