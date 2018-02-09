Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 57.67
€ 70.77
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Alibaba поблагодарил российскую таможню за активное участие в электронной коммерции

Экономика и бизнес
9 февраля, 6:20 UTC+3  ¶ ПЕКИН ПЕКИН 9, февраля. /ТАСС

По словам Джека Ма, активизация глобального сотрудничества в этой области окажет мощное стимулирующее воздействие на международную торговлю

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российская таможня внесла важный вклад в развитие глобальной торговли путем активного участия в электронной коммерции с участием КНР. Об этом заявил в пятницу председатель совета директоров китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма, выразив большую признательность российским таможенникам.

"От лица потребителей я хотел бы выразить искреннюю благодарность таможенным органам России, а также Латвии, Нидерландов, Малайзии и ряда других стран мира за то, что в условиях значительных изменений в области трансграничной электронной коммерции КНР, возросших потоков товаров и платежей, особенно в 2017 году, они, несмотря на возникшие из-за этого трудности, работали по сверхурочному графику", - подчеркнул бизнесмен, выступая на 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию.

По его словам, активизация глобального сотрудничества в области электронной коммерции окажет мощное стимулирующее воздействие на международную торговлю, будет способствовать быстрому повышению всеобщего благосостояния.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Латвия Россия Малайзия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МОК приветствует решение CAS отклонить апелляции 47 россиян на недопуск к Играм
2
В МО РФ рассказали о разрушении моста в Сирии после открытия оппозицией шлюзов на Евфрате
3
CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Депутат ГД: неприкосновенность нетрезвых судей за рулем не избавляет от ответственности
6
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
7
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама