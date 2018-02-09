Глава Alibaba поблагодарил российскую таможню за активное участие в электронной коммерции

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Российская таможня внесла важный вклад в развитие глобальной торговли путем активного участия в электронной коммерции с участием КНР. Об этом заявил в пятницу председатель совета директоров китайской интернет-компании Alibaba Джек Ма, выразив большую признательность российским таможенникам.

"От лица потребителей я хотел бы выразить искреннюю благодарность таможенным органам России, а также Латвии, Нидерландов, Малайзии и ряда других стран мира за то, что в условиях значительных изменений в области трансграничной электронной коммерции КНР, возросших потоков товаров и платежей, особенно в 2017 году, они, несмотря на возникшие из-за этого трудности, работали по сверхурочному графику", - подчеркнул бизнесмен, выступая на 1-й Всемирной конференции по таможенному регулированию.

По его словам, активизация глобального сотрудничества в области электронной коммерции окажет мощное стимулирующее воздействие на международную торговлю, будет способствовать быстрому повышению всеобщего благосостояния.