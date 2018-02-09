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Индекс биржи Гонконга упал на 4% вслед за спадом на мировых площадках

Экономика и бизнес
9 февраля, 6:46 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 9, февраля. /ТАСС

Потери понесли крупнейшие компании, связанные с сырьевым сектором, финансами, недвижимостью и производством

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 февраля. /ТАСС/. Крупное падение котировок произошло в пятницу на Гонконгской фондовой бирже на фоне новой волны негативных явлений, охвативших мировые площадки. В середине утренних торгов индекс Hang Seng упал на 1294 пункта или на 4,25%. Этот показатель опустился ниже психологически важной для инвесторов отметки в 30 тыс. пунктов - до значения 29156, свидетельствуют биржевые сводки.

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Отрицательная динамика отмечена по всему спектру ценных бумаг. Потери несут все ведущие "голубые фишки", связанные с сырьевым сектором, финансами, недвижимостью и производством. Более чем на 6% подешевели акции китайского страхового гиганта Ping An Insurance, на 8% ухудшились позиции автомобильного завода Geely Auto, почти на 10% "просел" китайский бумажный комбинат Nine Dragons Paper.

Котировки в Гонконге снижаются на фоне очередного крупного спада в Нью-Йорке, где в четверг индекс Dow Jones обвалился на 4,15%. Отрицательная динамика в пятницу передалась и другим азиатским площадкам. В середине утренней сессии главные индикаторы бирж Шанхая и Шэньчжэня потеряли 4,88% и 3,51%, соответственно.

По мнению ряда аналитиков, на рынке назрела "здоровая коррекция" после периода продолжительного роста акций в минувшем году. "Волатильность на бирже Гонконга может продлится два-три месяца, прежде чем рынок стабилизируется", - отметил управляющий директор компании Hantec Pacific Гордон Цуй. Он также пояснил, что многие китайские инвесторы сейчас предпочитают продавать акции с целью извлечения прибыли перед наступлением Нового года по лунному календарю.

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