Индекс биржи Гонконга упал на 4% вслед за спадом на мировых площадках

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 февраля. /ТАСС/. Крупное падение котировок произошло в пятницу на Гонконгской фондовой бирже на фоне новой волны негативных явлений, охвативших мировые площадки. В середине утренних торгов индекс Hang Seng упал на 1294 пункта или на 4,25%. Этот показатель опустился ниже психологически важной для инвесторов отметки в 30 тыс. пунктов - до значения 29156, свидетельствуют биржевые сводки.

Отрицательная динамика отмечена по всему спектру ценных бумаг. Потери несут все ведущие "голубые фишки", связанные с сырьевым сектором, финансами, недвижимостью и производством. Более чем на 6% подешевели акции китайского страхового гиганта Ping An Insurance, на 8% ухудшились позиции автомобильного завода Geely Auto, почти на 10% "просел" китайский бумажный комбинат Nine Dragons Paper.

Котировки в Гонконге снижаются на фоне очередного крупного спада в Нью-Йорке, где в четверг индекс Dow Jones обвалился на 4,15%. Отрицательная динамика в пятницу передалась и другим азиатским площадкам. В середине утренней сессии главные индикаторы бирж Шанхая и Шэньчжэня потеряли 4,88% и 3,51%, соответственно.

По мнению ряда аналитиков, на рынке назрела "здоровая коррекция" после периода продолжительного роста акций в минувшем году. "Волатильность на бирже Гонконга может продлится два-три месяца, прежде чем рынок стабилизируется", - отметил управляющий директор компании Hantec Pacific Гордон Цуй. Он также пояснил, что многие китайские инвесторы сейчас предпочитают продавать акции с целью извлечения прибыли перед наступлением Нового года по лунному календарю.