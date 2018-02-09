Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 58.17
€ 71.39
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кудрин: сценария реформ в РФ, согласованного на уровне президента, пока нет

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:46 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

По словам главы Центра стратегических разработок, "пока что реализуется инерционный сценарий"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сценария реформ в России, согласованного на уровне президента России Владимира Путина, пока нет. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на съезде РСПП.

"Сегодня пока государство и правительство представляют нам инерционный сценарий. Нам нужно набрать набор мер, реформ, который позволит перейти к другой траектории экономического роста. Пока у нас не обрисовался окончательный набор, окончательная форма, согласованная на уровне президента, правительства или бизнес-сообщества. Пока что реализуется инерционный сценарий", - подчеркнул Кудрин.

По словам Кудрина, сейчас доля государства в экономике составляет 46%, а, например, в энергетике 71%. "Доля государственного сектора увеличилась за последние 10 лет с 39% до 46%. В первую очередь надо развернуть эту тенденцию. В ближайшие 6 лет я считаю реалистичным шаг за шагом вернуться 35% или даже взять более смелые рубежи", - сказал он.

Кудрин также отметил, что ЦСР считает возможным сократить на 30% функции контрольных органов, а количество контрольно-надзорных структур уменьшить в два или более раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Узнайте, где кандидаты берут деньги на избирательную кампанию
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ДНР заявили о задержании причастных к убийству Гиви
2
Скончался актер, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев
3
Ответный удар "Серпом": зачем создавался ракетно-ядерный "Тополь"
4
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
5
Олимпиада-2018 стартовала не безукоризненно
6
CAS закрыл двери перед 47 россиянами в день открытия Олимпиады
7
Чичерова, Зарипова и еще четверо российских легкоатлетов признали санкции IAAF за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама