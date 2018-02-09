Кудрин: сценария реформ в РФ, согласованного на уровне президента, пока нет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сценария реформ в России, согласованного на уровне президента России Владимира Путина, пока нет. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на съезде РСПП.

"Сегодня пока государство и правительство представляют нам инерционный сценарий. Нам нужно набрать набор мер, реформ, который позволит перейти к другой траектории экономического роста. Пока у нас не обрисовался окончательный набор, окончательная форма, согласованная на уровне президента, правительства или бизнес-сообщества. Пока что реализуется инерционный сценарий", - подчеркнул Кудрин.

По словам Кудрина, сейчас доля государства в экономике составляет 46%, а, например, в энергетике 71%. "Доля государственного сектора увеличилась за последние 10 лет с 39% до 46%. В первую очередь надо развернуть эту тенденцию. В ближайшие 6 лет я считаю реалистичным шаг за шагом вернуться 35% или даже взять более смелые рубежи", - сказал он.

Кудрин также отметил, что ЦСР считает возможным сократить на 30% функции контрольных органов, а количество контрольно-надзорных структур уменьшить в два или более раз.