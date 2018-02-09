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Глава Минфина видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:30 UTC+3

По словам Антона Силуанова, одной из причин является низкая на сегодняшний день инфляция

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минфин видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки Центральным банком, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У Центрального банка есть основания для [дальнейшего] снижения ставки. Инфляция сейчас низкая", - сказала министр.

Он добавил, что Банку России, как и Министерству финансов нужно быть острожными в своей политике. В пятницу совет директоров Банка России на первом в этом году заседании понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых.

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Темы
Динамика ключевой ставки Центробанка
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
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