Глава Минфина видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минфин видит основания для дальнейшего снижения ключевой ставки Центральным банком, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У Центрального банка есть основания для [дальнейшего] снижения ставки. Инфляция сейчас низкая", - сказала министр.

Он добавил, что Банку России, как и Министерству финансов нужно быть острожными в своей политике. В пятницу совет директоров Банка России на первом в этом году заседании понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 7,5% годовых.