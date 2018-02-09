Первые авиарейсы NordStar между Красноярском и Полярным выполнены со 100% загрузкой

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar открыла авиасообщение по маршруту Красноярск - Полярный (Якутия). Первые рейсы были выполнены со 100% загрузкой, сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании.

"Авиакомпания NordStar выполнила первый рейс по новому направлению Красноярск - Полярный - Красноярск. <…> Первые рейсы из Красноярска в Полярный и обратно были выполнены со 100% загрузкой, что свидетельствует о востребованности авиасообщения по новому направлению", - уточнили в компании.

Рейсы между Красноярском и Полярным будут выполняться по четвергам, с 21 февраля количество рейсов увеличится до двух в неделю - по средам и пятницам. Полеты осуществляются на турбовинтовых самолетах ATR 42-500 вместимостью 46 кресел. Рейсы выполняются по программе субсидирования правительством РФ региональных авиаперевозок.

NordStar - это авиационный проект компании "Норникель". Рейсы авиакомпании выполняются на самолетах Boeing 737-800, а также на турбовинтовых ATR 42-500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.