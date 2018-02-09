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Глава ВТБ заявил, что банк потерял интерес к покупке "Возрождения"

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:33 дата обновления: 9 февраля, 17:10 UTC+3

Ранее Андрей Костин заявлял, что ВТБ рассмотрит такую возможность

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. ВТБ потерял интерес к покупке акций банка "Возрождение", заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее он заявлял, что ВТБ рассмотрит такую возможность. "Нет, не изучаем "Возрождение". Мы никогда не обещали, что будем изучать. Нет времени. Я в Давосе (на Всемирном экономическом форуме - прим. ТАСС) сказал, что приеду в Москву и посмотрю на этот банк. Посмотрел, увидел, что времени нет даже due diligence сделать, поэтому никакого интереса нет", - сказал Костин.

По информации источников агентства Reuters, российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов ведет переговоры с основными владельцами банка "Возрождение", братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми, о покупке их доли в кредитной организации. Другим претендентом на покупку банка является НПФ "Благосостояние".

Банк "Возрождение" входит в группу Промсвязьбанка, который в настоящее время санируется Фондом консолидации банковского сектора, созданного ЦБ. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых, которые, по предписанию ЦБ, до середины марта должны снизить долю в банке до 10% (сейчас владеют 52,7% "Возрождения" через компанию Promsvyaz Capital B.V.).

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Костин, Андрей Леонидович
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