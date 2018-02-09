РСПП предложил президенту РФ донастроить существующую налоговую систему

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Члены бюро правления РСПП на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложили донастроить существующую налоговую систему, не внося в нее кардинальных изменений. Об этом заявил журналистам глава РСПП Александр Шохин по итогам закрытой встречи членов бюро правления РСПП с Путиным, которая состоялась после завершения работа съезда Союза промышленников и предпринимателей.

"Мы исходим из того, что лучше радикально не ломать налоговую систему, а донастроить ее. В частности, на вот этой неформальной узкой встрече с президентом продолжали обсуждать тему, связанную с ускорением принятия обновленного законодательства по специнвестконтрактам, более широкого толкования "дедушкиной оговорки", возможности, своего рода, внутренней амнистии капитала", - сказал Шохин.

Он отметил, что не надо слишком жестко относиться к бизнесу, который вышел из тени и который формально можно проверять "по прошлым грехам". Как отметил Шохин, необходимо ввести переходный период. "Мы, к сожалению, не предложили конкретной формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством. Помощник президента Андрей Белоусов и первый вице-премьер Игорь Шувалов получили вместе с министрами финансов и экономики такое поручение: с нами пообсуждать, есть ли механизм такого рода, который может способствовать ускоренному выходу из тени тех, кто готов, но боится быть уличенным в прошлых грехах", - сказал глава РСПП.

При этом он отметил, что пока правительство многие дискуссии ведет в закрытом режиме. По словам Шохина, обсуждение будущей налоговой политики и условий ведения бизнеса должно стать более открытым, чтобы предприниматели смогли успеть высказать свою позицию до принятия государством окончательного решения.