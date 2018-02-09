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ФАС может выдать предписание "Мегафону" и МТС по делу о тарифах в Крыму

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:53 дата обновления: 9 февраля, 17:01 UTC+3

При этом ведомство считает новые тарифы Tele2 экономически обоснованными

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает новые тарифы оператора Tele2 на связь в роуминге в Крыму и Севастополе экономически обоснованными. При этом ведомство может выдать предписания по этому делу "Мегафону" и МТС и изъять необоснованно полученный доход, говорится в сообщении ведомства.

"Tele2 с 15 февраля 2018 года вводит в действие для всех абонентов - физических лиц новые тарифы на услуги связи в Крыму и Севастополе. Комиссия ФАС России, оценивая новые тарифы оператора связи Tele2, считает их экономически обоснованными", - говорится в сообщении ведомства.

В Tele2 поясняли ТАСС, что снижение цен на роуминг в Крыму стало возможным за счет уменьшения межоператорских тарифов, благодаря совместным усилиям Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и участников рынка.

Ранее о снижении цен на роуминг в Крыму сообщал "Вымпелком", ФАС также признала новые тарифы оператора экономически обоснованными.

"В случае установления экономически необоснованных тарифов на услуги связи в Крыму, комиссия вправе выдать в адрес "Мегафона", МТС предписание, в том числе о перечислении незаконно полученных доходов в бюджет РФ", - отметил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмена роуминга в России

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" ("Вымпелком", "Мегафон", МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Операторы "большой тройки" должны были выполнить предписание до 31 января, срок для Tele2 - 31 мая 2018 года. Ведомство уже получило отчеты от операторов "большой тройки" о выполнении предписания и проверяет информацию. ФАС рассчитывает, что проблема внутрисетевого роуминга будет решена в мае 2018 года.

Кроме того, ФАС рассматривает дела против операторов "большой четверки" по национальному роумингу и рассчитывает завершить их в начале 2018 года. Если кто-то из операторов не предоставит свои предложения, то ведомство может выдать компании предписание, а также может изъять необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в национальном роуминге.

Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров говорил, что вопрос внутрисетевого и национального роуминга будет полностью решен в первой половине 2018 года.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

Проблема с ценами на роуминг в Крыму существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций. На полуострове работают три оператора: "Севмобайл", "К-телеком" и "Крымтелеком". Крымские компании предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.

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