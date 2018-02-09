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Потанин заявил, что внедрение IT-технологий повысило эффективность работы "Норникеля"

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:53 UTC+3

Президент компании отметил, что внедрение высоких технологий стало возможным в том числе благодаря тому, что в Норильске появился широкополосный интернет

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Генеральный директор и совладелец ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин

Генеральный директор и совладелец ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин

© Станислав Красильников/ТАСС

НОРИЛЬСК, 9 февраля. /ТАСС/. Внедрение IT-технологий позволило повысить эффективность работы предприятий "Норникеля". Об этом в пятницу сообщил журналистам в Норильске президент компании Владимир Потанин.

"Как показывает пример шахты "Скалистой", внедрение цифровых технологий, оснащение средствами связями позволяет решать очень многие проблемы. Начиная от повышения эффективности использования всех процессов, техники, корректировки планов работ, работы с нарядами в режиме онлайн, до повышения безопасности труда и управляемости процессами в целом", - сказал Потанин. Он добавил, что решение вложиться в эту сферу было правильным, и компания будет тиражировать этот опыт.

В 2016-2017 году на всех рудниках заполярного филиала компании был реализован проект "Внедрение систем радиосвязи и позиционирования". В рамках него была создана высокосортная сеть передачи данных, в том числе и в горных выработках, подземная самоходная техника была оснащена мобильными регистраторами, что позволяет повышать уровень безопасности труда. Общая стоимость проекта составила 1,2 млрд рублей.

"Через пять-семь лет мировые лидеры горно-металлургической отрасли будут соревноваться, насколько они смогут увеличить свою эффективность с помощью цифровых технологий", - подчеркнул Потанин.

По его словам внедрение высоких технологий было бы невозможным без проведения в Норильск широкополосного интернета. "Приход быстрого интернета в Норильск - это возможность внедрять новые информационные технологии и пользоваться большим анализом данных. Норильск перестает быть закрытой системой", - подчеркнул Потанин.

О развитии интернета в Норильске

В 2014 году "Норникель" принял решение обеспечить Норильский промышленный район оптоволоконным каналом связи. Для прокладки оптоволокна впоследствии была основана дочерняя компания "Норникеля" - ООО "Единство".

Проект прокладки оптоволоконной линии связи предполагает организацию канала связи длиной около 956 км. Линия проходит по территории Ямала и Красноярского края и поделена на семь участков с разной технологией реализации. Проектная скорость передачи данных - 40 Гб в секунду, оборудование позволяет расширить в перспективе до 80 Гб в секунду без дополнительных инвестиций. Порядка 90% емкости нового канала будет выделено для использования населением Норильска.

Объем инвестиций в проект - 2,5 млрд рублей.

Осенью прошлого года сеть была запущенна в опытную эксплуатацию. Запуск оптического канала связи в коммерческую эксплуатацию запланирован на II квартал 2018 года. До этого интернет в Норильске обеспечивался через спутниковые каналы. По сравнению с широкополосным доступом спутниковый интернет имел низкую скорость (всего 2-2,5 Гб в секунду) и ограниченный трафик, при этом его стоимость значительно выше. 

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