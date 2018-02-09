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Малый и средний бизнес Дагестана получит более 175 млн рублей в 2018 году

Экономика и бизнес
9 февраля, 17:01 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, февраля. /ТАСС

Около 110 млн рублей будут направлены на инфраструктуру индустриального парка "Аврора" в Карабудахкентском районе

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МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 175 млн рублей из федерального бюджета получат представители малого и среднего бизнеса в Дагестане в 2018 году, сообщил в пятницу ТАСС врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Башир Магомедов.

"На поддержку малого и среднего предпринимательства Дагестану выделено 175,5 млн рублей из федерального бюджета", - сказал он.

Из этих средств 110 млн рублей будут направлены на инфраструктуру индустриального парка "Аврора" в Карабудахкентском районе - там будут построены дороги, введены в эксплуатацию водопровод, газопровод, электросети, канализация и очистные сооружения. Оставшиеся средства будут распределены на развитие предпринимательства по другим программам.

В 2017 году республика получила из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства субсидии в 265 млн рублей.

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