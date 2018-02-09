Чечня представит пять инвестпроектов на форуме в Сочи

ГРОЗНЫЙ, 9 февраля. Чеченская Республика представит на инвестиционном форуме в Сочи пять инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории региона, сообщил ТАСС директор департамента инвестиционной деятельности и кластерной политики минэкономразвития ЧР Магомед Садыков.

"Мы готовим ролик по пяти инвестиционным проектам, который будет демонстрироваться на объединенном стенде Минкавказа РФ. По всем этим проектам планируется привлечение инвестиционных или заемных средств", - сказал Садыков, не уточнив общей стоимости проектов.

В частности, на форуме будет представлен проект завода по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 125 мегаватт-часов в Грозном. "Это второй этап проекта, который реализует АО "Чеченнефтехимпром". Первый этап - производство систем сохранения энергии мощностью 30 мВт/часов - был реализован в 2016 году. Системы сохранения энергии могут использоваться в качестве резервного источника питания, например, в больницах и других учреждениях, где необходимо бесперебойное электроснабжение", - пояснил Садыков.

По его словам, также на форуме планируется представить проект завода по выпуску легко монтируемых композитных опор для ЛЭП, телекоммуникационного оборудования и линий связи - создание производства планируется на площадке одного из ранее действовавших предприятий в Гудермесе.

На форуме также будут представлены проекты комплекса "Ахмат-тауэр" высотой 425 м, которое должно стать одним из самых высоких зданий в России и Европе и ТРЦ "Грозный- Молл". Чечня также представит на форуме проект строительства тепличного комплекса на 10 га в станице Петропавловской Грозненского района. Ранее сообщалось, что по этому проекту планируется подписать соглашение с "Россельхозбанком" о привлечении финансирования в сумме 2,4 млрд рублей.

Кроме того, на объединенном стенде Минкавказа РФ будут представлены проекты, которые реализуются в рамках программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года" и планируются к запуску в 2018 году - проект молочного кластера в Гудермесском районе (вторая очередь проекта предполагает создание фермы на 1,2 голов дойного стада - прим. ТАСС), строительство овощехранилища мощностью 4 тыс. тонн в Урус-Мартановском районе, а также проект реконструкции объектов пищекомбината "Урус-Мартановский".

О форуме

Российский инвестиционный форум в Сочи позиционируется как традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. В 2017 году в форуме участвовали более 4,5 тыс. человек из 37 стран, площадь выставки составила около 10 тыс. кв. м, было заключено 377 соглашений на общую сумму 490 млрд рублей.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.