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В "Нафтогазе" рассчитывают, что по решению арбитража цена газа из РФ снизится на $20-$50

Экономика и бизнес
9 февраля, 18:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС

Новая формула цены на российский газ будет автоматически привязана к ценам на хабе в Германии заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко

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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Согласно решению Стокгольмского арбитража снижение цены на закупленный у "Газпрома" природный газ будет колебаться в пределах $20 - $50. Об этом в пятницу заявил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью телеканалу ICTV.

"Цена по измененному контракту будет также существенно ниже цены по старой формуле. Сейчас разница составляет около $20, однако эта сумма будет колебаться в зависимости от сезона, - пояснил он. - Например, во втором квартале разница достигнет $50. Потому что в теплый период года рыночные цены на газ падают".

По словам Витренко, в соответствии с решением арбитража новая формула цены на российский газ будет автоматически привязана к ценам на хабе в Германии и будет пересматриваться каждый квартал. "По новому, измененному контракту мы должны покупать[газ] у "Газпрома" на уровне немецкого рынка", - сказал он. При этом, как пояснил Витренко, российский газ будет дешевле газа из ЕС на стоимость транспортировки, "это примерно $20-$30 на тысяче кубометров".

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания готова возобновить прямые закупки газа у "Газпрома" уже в первом квартале текущего года. В то же время Bloomberg со ссылкой на пресс-службу "Газпрома" сообщил, что долг "Нафтогаза" перед российской компанией не препятствует этому: поставки могут быть возобновлены на условиях предоплаты.

Спор "Газпрома" и "Нафтогаза"

Действующий контракт на поставку газа на Украину был подписан "Газпромом" и "Нафтогазом" в январе 2009 года и рассчитан до 31 декабря 2019 года. По соглашению, объем поставок должен был составлять 40 млрд куб. м газа в 2009 году, а начиная с 2010 года - 52 млрд куб. м ежегодно. Однако с 2012 года "Нафтогаз" перестал полностью выбирать законтрактованный объем, а с ноября 2015 года Киев вообще не закупает российский газ, заменив его реверсным газом из Европы.

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали иски друг к другу в Стокгольмский арбитраж. Украина хотела в том числе ретроактивного изменения цены, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати". "Газпром" же требовал оплатить задолженность за уже поставленный газ, компенсацию за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты. Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования компаний лишь частично. Так, суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" $2 млрд за осуществленные поставки.

Суд также отклонил большую часть претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по переплате за газ - снижена была лишь цена на газ, полученный украинской компанией во втором квартале 2014 года (с $485 до $352 за тыс. куб. м). Хотя "Нафтогаз" рассчитывал на изменение цены, начиная с мая 2011 года.

Украинская сторона заявила, что расчеты с "Газпромом" будут проведены после решения арбитража по транзиту. По нему "Нафтогаз" требует с "Газпрома" $16 млрд. Данное решение ожидается 28 февраля 2018 года.

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