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Ливан подписал контракты с "Новатэк", Total и Eni на разработку запасов газа

Экономика и бизнес
9 февраля, 18:04 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 9, февраля. /ТАСС

Выдача лицензий компаниям была одобрена 14 декабря 2017 года, отметил министр энергетики и водных ресурсов Сезар Абу Халил

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БЕЙРУТ, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Ливана подписало в пятницу контракт с консорциумом в составе российской газовой компании "Новатэк", французской Total и итальянской Eni на разработку углеводородов на двух шельфовых блоках.

"Мы объявляем всему миру, что Ливан сделал сегодня практической шаг к началу освоения своих нефтегазовых ресурсов", - заявил министр энергетики и водных ресурсов Ливана Сезар Абу Халил.

По его словам, выдача лицензий трем компаниям на проведение разведывательных работ в исключительной экономической зоне Ливана была одобрена 14 декабря 2017 года.

"В течение 2018 года консорциум сможет провести необходимое исследование ливанского побережья, чтобы начать в 2019 году пробное бурение на газ и нефть на блоках 4 и 9", - отметил Абу Халил.

Согласно исследованию французских специалистов, запасы углеводородов в Левантийском осадочном бассейне (Восточное Средиземноморье) могут составлять 3 трлн кубометров газа и 850 млн баррелей нефти.

"Новатэк" и его партнеры будут иметь право заниматься геологоразведкой в течение 5-10 лет. Если коммерческие запасы подтвердятся, то члены консорциума должны будут представить правительству Ливана план их освоения, и после его утверждения смогут получить право на добычу газа и нефти в течение 25 лет (с правом продления).

Согласно условиям контракта, компании, входящие в консорциум, должны будут открыть офисы в Бейруте и нанять местных сотрудников. Как сообщил Абу Халил, не менее 80% специалистов и рабочих, занятых на проекте, должны быть гражданами Ливана.

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