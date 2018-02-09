"Роснефть" в 2017 году увеличила доказанные запасы по классификации SEC на 6%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" в 2017 году увеличила на 6% доказанные запасы углеводородов согласно классификации Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится в сообщении компании.

В абсолютном выражении доказанные запасы "Роснефти" в 2017 году увеличились на 2 млрд 135 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) и достигли 39 млрд 907 млн баррелей н.э.

"По итогам 2017 года обеспеченность ПАО НК "Роснефть" доказанными запасами углеводородов по классификации SEC составила около 20 лет", - подчеркнули в компании.

Коэффициент замещения доказанных запасов углеводородов в баррелях нефтяного эквивалента в 2017 году по классификации SEC составил 186%.

По классификации PRMS (система управления углеводородными ресурсами) на конец 2017 года запасы углеводородов по категории 1Р составили 46 млрд 520 млн баррелей н.э., 2Р - 83 млрд 838 млн баррелей н.э., по категории 3Р - 120 млрд 853 млн баррелей н.э.

Рост запасов 1Р составил 1%, увеличение 2Р запасов - 2%, суммарные запасы по категории 3Р в 2017 году выросли на 4%.

В 2018-2022 годах компания намерена замещать не менее 100% добываемых углеводородов, добавили в "Роснефти".