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АСВ: Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам ПартнерКапиталБанка

Экономика и бизнес
9 февраля, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС

Выплаты начнутся 14 февраля

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк в качестве банка-агента для выплаты возмещения вкладчикам московского ПартнерКапиталБанка, сообщает АСВ.

Выплаты вкладчикам начнутся 14 февраля 2018 года.

Ранее АСВ признало несостоявшимся конкурс по отбору банков-агентов для выплат вкладчикам ПартнерКапиталБанка, проходивший 7 февраля, из-за непредоставления заявок в установленный срок.

Банк России отозвал со 2 февраля 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у ПартнерКапиталБанка. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 января кредитная организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, занимала 469-е место в банковской системе РФ.

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