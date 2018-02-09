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Ректор РАНХиГС: управленцев в РФ необходимо обучать высоким технологиям

Экономика и бизнес
9 февраля, 22:26 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 9, февраля. /ТАСС

По словам Владимира Мау, современные технологии приводят к фундаментальным сдвигам в сферах инвестиционной, экономической и даже социально-политической

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СОЧИ, 9 февраля. /ТАСС/. Ректор РАНХиГС Владимир Мау считает необходимым активно знакомить с современными технологиями тех, кто стремится войти в управленческую элиту России. Современные технологии (блокчейн, 3d-печать и другие) коренным образом трансформируют не только производственный процесс, но приводят к фундаментальным сдвигам в сферах инвестиционной, экономической и даже социально-политической. Об этом Мау заявил в интервью ТАСС в ходе финала конкурса "Лидеры России".

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"Мы видим глубокое влияние новых технологий на экономические, социальные, политические, общественные процессы. Формируются даже новые стандарты культуры, новые представления об этических нормах. Ведь блокчейн - это же не только технологический феномен, за ним следуют очень серьезные, мощные трансформации инвестиционных моделей, денежных систем, экономических и даже политических моделей. Это нужно осмыслить, вырабатывать новые подходы, этому нужно учить", - сказал Мау.

Говоря о самом конкурсе "Лидеры России", ректор РАНХиГС подчеркнул, что он дает возможность участникам громко заявить о себе, завязать новые социальные и профессиональные связи. Это гораздо важнее, чем быть назначенным в какие-либо госструктуры.

"Конкурс "Лидеры России" помогает устанавливать горизонтальные связи. Собственно, и в образовательных программах РАНХиГС - и в бизнес-образовании, и в подготовке госслужащих, в программах высшего резерва управленческих кадров - лекции играют гораздо меньшую роль, чем обучение на основе взаимного общения, установления социальных связей, возможности обменяться опытом. Для нашей Академии организовать, обеспечить такой процесс обучения гораздо важнее, чем пригласить дорогого профессора", - считает Мау.

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