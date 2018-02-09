Доходы членов правления "Роснефти" в IV квартале 2017 года составили 610,7 млн рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Общая сумма вознаграждения членов правления "Роснефти" в четвертом квартале 2017 года снизилась в два раза к аналогичному периоду предыдущего года и составила 610,7 млн рублей, следует из ежеквартального отчета компании. При этом за 2017 год общая сумма вознаграждения составила 3 млрд 895 млн рублей.

"Среднемесячная сумма вознаграждения на одного члена правления, с учетом состава правления компании по состоянию на конец отчетного года, уменьшилась на 4%", - отмечается в отчете.

Представитель "Роснефти" пояснил ТАСС, что 70% из общей суммы вознаграждения было выплачено в первой половине года. "Размер вознаграждения членов правления за первые два квартала связан с выплатой годовых бонусов и премии за реализацию интегральной приватизационной сделки", - сказали в компании, уточнив, что речь идет о сделке по приобретению "Башнефти" и продаже 19,5% пакета "Роснефти".

В правление компании в настоящее время входят 11 человек.