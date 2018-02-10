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WSJ: президент развлекательного подразделения NBC возглавит Amazon Studios

Экономика и бизнес
10 февраля, 0:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, февраля. /ТАСС

По данным издания, прежний руководитель ушел в отставку из-за подозрений в сексуальных домогательствах

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Дженнифер Салке

Дженнифер Салке

© Danny Moloshok/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Президент развлекательного подразделения телеканала NBC Дженнифер Салке возглавит компанию Amazon Studios после того, как ее прежний руководитель ушел в отставку из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

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По ее данным, 53-летней Салке, являющейся президентом NBC Entertainment, предстоит вскоре возглавить Amazon Studios. Это дочернее предприятие крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, отвечающее за производство фильмов и сериалов, с годовым бюджетом около $4,5 млрд.

Когда Салке приступит к своим новым обязанностям, не сообщается. Также пока неизвестно, кто заменит ее на посту главы NBC Entertainment.

В октябре прошлого года Рой Прайс, возглавлявший Amazon Studios, ушел в отставку после того, как в СМИ появилась информация о том, что он домогался продюсера Айсы Хэкетт. Последняя является дочерью известного американского фантаста Филипа Дика (1928-1982) и продюсирует для Amazon Studios сериал "Человек в высоком замке" (The Man in the High Castle, 2015 - по настоящее время). По данным журнала The Hollywood Reporter, в августе Прайс во время деловой беседы с Хэкетт допустил непристойную шутку и предложил вступить с ним в половую связь.

Временно исполнять обязанности главы компании с тех пор было поручено ее главному операционному директору Алберту Ченгу.

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