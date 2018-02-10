Донской: Росгеология может расширить количество своих проектов в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Российский многопрофильный геологический холдинг "Росгеология", подписавший в сентябре 2017 года соглашение о совместном освоении южного континентального шельфа ЮАР с нефтегазовой корпорацией Petro SA, в скором времени может увеличить количество своих проектов в Южной Африке. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, побывавший на международной выставке-форуме "Горнодобывающая отрасль Африки" в Кейптауне.

По словам министра, в настоящее время завершается процесс подготовки документов, необходимых для начала разработки территории шельфа, запасы нефти которого оцениваются в более чем 50 млн т, а прогнозируемые ресурсы газа составляют 1,2 трлн куб. м. "Мы провели встречу с министром энергетики ЮАР Дэвидом Махлобо, обсудив, как уже в этом году окончить работу над всеми необходимыми соглашениями и приступить к непосредственной работе", - сообщил Донской.

Он также отметил, что вслед за первым проектом Росгеологии в ЮАР может последовать и ряд других. "Компания здесь очень активно работает, и мы рассматриваем вопрос о расширении количества проектов, которые она могла бы здесь реализовывать", - подчеркнул министр.

Среди других перспективных направлений сотрудничества России и ЮАР Сергей Донской особо отметил разрабатываемые в настоящее время проекты в области добычи металлов платиновой группы. По его словам, с российской стороны интерес в данном направлении проявляют "Норильский никель", "Русская платина" и еще ряд компаний. В настоящее время проходит процесс согласования с южноафриканскими коллегами дорожной карты сотрудничества в этой сфере. "Наши страны являются мировыми лидерами по добыче платины, и поэтому данные отношения являются одним из ключевых направлений контактов, которые мы сейчас развиваем", - пояснил министр.

Машиностроение и энергетика

В ходе визита российская делегация провела переговоры с министром иностранных дел африканской страны Маите Нкоаной-Машабане, являющейся вместе с Донским сопредседателем Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и ЮАР. Во время встречи обсуждались план дальнейших действий комиссии, ближайшее заседание которой должно состояться в апреле этого года в Москве, а также подготовка к июльскому саммиту БРИКС в Йоханнесбурге. "На данный момент у нас подготовлено 16 различных документов, касающихся сферы лесной отрасли, водных ресурсов, недропользования, сельского хозяйства, открытия культурных центров, как российских в ЮАР, так и южноафриканских в России. Мы планируем подписать все эти соглашения на саммите", - сообщил Донской.

На встрече с главой МИД ЮАР обсуждались также ряд проектов в сфере машиностроения. В частности, после того как южноафриканская компания Bell Equipment в прошлом году получила сертификат официального дистрибьютора "КамАЗ" и первая опытная партия машин прибыла в страну, в перспективе здесь может появиться организация сборочного производства российских грузовиков. В свою очередь, завод "Ростсельмаш", зерноуборочные комбайны "Торум 780" которого в 2017 году также появились на южноафриканском рынке, заинтересован в развитии в ЮАР своих центров машинно-тракторных станций.

К выходу на южноафриканский рынок, по словам министра, также проявляют интерес такие компании, как "Силовые машины", "Интер РАО", "Техноэкспорт", "Тяжмаш". "Мы продвигаем программы по продаже и послепродажное обслуживание российской авиатехники, открытие сервисных центров в ЮАР, обучение персонала, продвижение гражданских самолетов, в том числе "Суперджетов", - отметил Донской.

Обмен технологическими инновациями

"Есть определенный задел в сотрудничестве в области солнечной энергетики, в развитии которой примут участие и российские производители", - подтвердил министр. Минприроды РФ накануне сообщило, что одной из дочерних структур, входящих в группу компаний "Ренова", завершено строительство первой очереди солнечных энергоустановок на объектах логистической инфраструктуры южноафриканского холдинга Dawn Group.

Россия также готова принять участие в программе государственной энергетической компании ЮАР Eskom по ремонту и модернизации угольных энергоблоков, а также обработке вторичного сырья, остающегося в процессе разработок месторождений полезных ископаемых. "Принимая во внимание нынешний кризис с водоснабжением в Кейптауне, мы предложили подписать соглашение на межправительственном уровне по водным ресурсам и представить наши технологии по очистке сточных вод и строительству очистных сооружений", - сообщил Донской, отметив высокую заинтересованность южноафриканских коллег в представленных технологиях.